ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

США призывают Россию уничтожить новую ракетную систему

Новости » Политика    21.01.2019 - 14:08
США призывают Россию уничтожить новую ракетную систему
Фото: Роберт Вуд (state.gov)

В США заявили, что РФ нельзя доверять в вопросе выполнения обязательств по контролю над вооружениями

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию уничтожить новую систему крылатых ракет, которая, по их мнению, представляет собой "прямое нарушение" Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), и обвинили Москву в дестабилизации глобальной безопасности. Об этом заявил посол США по вопросам разоружения Роберт Вуд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Вуд заявил, что России нельзя доверять в вопросе выполнения обязательств по контролю над вооружениями.

"К сожалению, Соединенные Штаты все чаще понимают, что России нельзя доверять в выполнении ею обязательств по контролю над вооружениями, и что ее принудительные и злонамеренные действия по всему миру усилили напряженность. Россия должна уничтожить все ракеты, пусковые установки и сопутствующее оборудование SSC-8", - заявил он на коференции ООН по вопросам разоружения.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 февраля США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По данным Reuters, процесс выхода США из договора займет полгода.

Как писало РБК-Украина, Кремль считает, что выход США из ДРСМД спровоцирует начало гонки вооружений. 

Также сообщалось, что Россия провела успешное испытание своей гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон", от которой Соединенные Штаты Америки в настоящее время не могут защититься.

РФ и Еврокомиссия начали консультации перед трехсторонней встречей по газу Россия заявила о планах по реконструкции Северо-Крымского канала
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь