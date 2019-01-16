США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

Фото: Андреа Томпсон (US Department of State)

Процесс выхода из договора займет полгода

США 2 февраля начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данням агентства, процесс выхода США из договора займет полгода.

Томпсон обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.

Американскую делегацию на консультациях возглавляла замглавы Госдепа Андреа Томпсон.

Она заверила, что дверь для диалога США и России по стратегической стабильности открыта.

Напомним, НАТО готово к военным действиям при решении конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.