США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

Процесс выхода из договора займет полгода
США 2 февраля начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщила в среду заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.
По данням агентства, процесс выхода США из договора займет полгода.
Томпсон обвинила Россию в нарушении ДРСМД. Она добавила, что в ходе состоявшихся во вторник в Женеве российско-американских консультаций по ДРСМД прорыва достигнуто не было.
Американскую делегацию на консультациях возглавляла замглавы Госдепа Андреа Томпсон.
Она заверила, что дверь для диалога США и России по стратегической стабильности открыта.
Напомним, НАТО готово к военным действиям при решении конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.