США закликають Росію знищити нову ракетну систему

Фото: Роберт Вуд (state.gov)

У США заявили, що РФ не можна довіряти в питанні виконання зобов'язань з контролю над озброєннями

Сполучені Штати Америки закликали Російську Федерацію знищити нову систему крилатих ракет, яка, на їх думку, являє собою "пряме порушення" Договору про ракети середньої і малої дальності (ДРСМД) і звинуватили Москву в дестабілізації глобальної безпеки. Про це заявив посол США з питань роззброєння Роберт Вуд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Вуд заявив, що Росії не можна довіряти в питанні виконання зобов'язань з контролю над озброєннями.

"На жаль, Сполучені Штати все частіше розуміють, що Росії не можна довіряти у виконанні нею зобов'язань з контролю над озброєннями, і що її примусові і зловмисні дії по всьому світу посилили напруженість. Росія повинна знищити всі ракети, пускові установки і супутнє обладнання SSC-8", - заявив він на конференції ООН з питань роззброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 лютого США почнуть процес виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). За даними Reuters, процес виходу США з договору займе півроку.

Як повідомляло РБК-Україна, Кремль вважає, що вихід США з ДРСМД спровокує початок гонки озброєнь.

Також повідомлялося, що Росія провела успішне випробування своєї гіперзвукової ракети корабельного базування "Циркон", від якої Сполучені Штати Америки в даний час не можуть захиститися.