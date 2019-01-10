Столтенберг заявил о готовности НАТО к военным мерам в решении вопроса ДРСМД

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

При этом в НАТО назвали диалог с Россией предпочтительным вариантом

НАТО готово к военным действиям при решении конфликта вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РБК-Украина со ссылкой на Аbc nyheter.

"Действия в работе над договором о сокращении вооружений могут носить военный характер, но мы можем найти новый подход", - сказал Столтенберг.

Он также напомнил об ультиматуме, который выдвинули РФ за неисполнение условий договора.

Однако, по его словам, диалог с Россией остается предпочтительным вариантом

"Пока НАТО стоит на прочных и сильных позициях, мы можем вести диалог с Россией. Это я усвоил из норвежской политики", - сообщил политик.

Напомним, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

Позже правительство Германии приветствовало решение Соединенных Штатов отложить выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и добавило, что теперь судьба договора зависит от России. Также Йенс Столтенберг призывал Москву к выполнению ДРСМД.