ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Кремле заявили, что выход США из ДРСМД спровоцирует начало гонки вооружений

Новости » Политика    24.10.2018 - 16:51
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Фото: Дмитрий Песков (kremlin.ru)

В Кремле будут думать об обеспечении национальной безопасности, заявил Дмитрий Песков

Кремль считает, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) спровоцирует начало гонки вооружений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на этом фоне Кремль будет думать об обеспечении национальной безопасности РФ. Также он подчеркнул, что "это сделает мир более опасным".

"Вы знаете - мы на разных уровнях это говорили, президент об этом говорил, - что мы, безусловно, на фоне подобных заявлений, конечно, в первую очередь думаем о наших национальных интересах и о вопросах национальной безопасности России", - отметил Песков. 

Напомним, Европейская комиссия призвала 22 октября США и Россию продолжать переговоры о "сохранении" действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности после того, как президент США заявил, что Вашингтон выходит из соглашения.

Ранее страны НАТО заявляли, что готовы реагировать на нарушение Россией договора о ликвидации ДРСМД. Согласно сообщению немецких СМИ, страны НАТО получили документ, что включает в себя 39 возможных вариантов реагирования в случае нарушения РФ договора. Позже стало известно, что США планируют сообщить России о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такое решение американский президент Дональд Трамп планирует утвердить в ближайшие недели.

Страны Североатлантического альянса не рассматривают возможность размещать новые ядерные ракеты в Европе в ответ на усиление ракетного потенциала России.

Президент Ирана считает, что в убийстве Хашкаджи замешаны США В США заявили, что "Северный поток-2" уменьшит возможности диверсификации на энергорынке
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКремльракета
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь