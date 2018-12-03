США закликають Європу ввести санкції проти Ірану

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

У США вважають, що тестування ракет Ірану представляють загрозу і суперечать вимогам Ради Безпеки ООН

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Європу ввести жорсткі нові санкції проти Ірану в зв'язку з його програмою балістичних ракет. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Державний секретар Майкл Помпео повинен зустрітися з європейськими чиновниками у Брюсселі цього тижня після того, як США засудили запуск іранських ракет.

Спеціальний посланник США по Ірану Брайан Хукс відкинув заяву Ірану про те, що його ракетна програма є оборонною. Він додав, що тестування ракет Ірану представляють загрозу і суперечать вимогам Ради Безпеки ООН.

Зазначимо, Іран вважає безпідставними звинувачення США в тому, що Тегеран не подав звіт за своєю програмою хімзброї в ОЗХО.

Раніше в Мінфіні США повідомили, що влада країни розкрили схему поставок іранської нафти через російські компанії в Сирії в обхід санкцій Вашингтона.

Додамо, що 5 листопада вступили в силу санкції США проти Ірану. Адміністрація президента США Дональда Трампа восстанавила всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках угоди 2015 року. Санкції стосуються експорт нафти, судноплавство, банківську і всі інші галузі, які стосуються економіки.