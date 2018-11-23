Иран отверг обвинения США в сокрытии разработки химоружия

Фото: Бахрам Касеми (facebook.com/iuvmru)

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд заявил, что Иран не представил отчет по его программе химоружия в ОЗХО

Иран считает безосновательными обвинения США в том, что Тегеран не представил отчет по своей программе химоружия в ОЗХО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство "Тасним" со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд в четверг заявил, что Иран не представил отчет по его программе химоружия в ОЗХО

"В ходе конференции по Конвенции о запрещении химического оружия в четверг миссия США при ОЗХО вновь выдвинула безосновательные обвинения в адрес Исламской республики, которые мы твердо отвергаем", - сказал Касеми.

"Основываясь на процедурах конференции, иранская миссия в ОЗХО даст соответствующий ответ на эти безосновательные обвинения после окончания основных дебатов", - добавил он.

Отметим, ранее в Минфине США сообщили, что власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.