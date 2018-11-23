ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Иран отверг обвинения США в сокрытии разработки химоружия

Новости » Политика    23.11.2018 - 15:35
Иран отверг обвинения США в сокрытии разработки химоружия
Фото: Бахрам Касеми (facebook.com/iuvmru)

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд заявил, что Иран не представил отчет по его программе химоружия в ОЗХО

Иран считает безосновательными обвинения США в том, что Тегеран не представил отчет по своей программе химоружия в ОЗХО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство "Тасним" со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Бахрама Касеми.

Постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд в четверг заявил, что Иран не представил отчет по его программе химоружия в ОЗХО

"В ходе конференции по Конвенции о запрещении химического оружия в четверг миссия США при ОЗХО вновь выдвинула безосновательные обвинения в адрес Исламской республики, которые мы твердо отвергаем", - сказал Касеми.

"Основываясь на процедурах конференции, иранская миссия в ОЗХО даст соответствующий ответ на эти безосновательные обвинения после окончания основных дебатов", - добавил он.

Отметим, ранее в Минфине США сообщили, что власти страны раскрыли схему поставок иранской нефти через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.

Добавим, что 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстанавила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

США пытаются убедить союзников отказаться от оборудования Huawei, - WSJ В ОЗХО проголосовали против всех предложенных РФ поправок к проекту бюджета
Новости Украины ИранСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь