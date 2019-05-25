Трибунал ООН обнародовал текст решения по делу украинских моряков

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РФ и Украина должны представить трибуналу информацию "о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер"

Международный трибунал по морскому праву обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков. Об этом сообщается на сайте суда.

В нем указано, что трибунал "19 голосами против 1 постановляет, что Украина и Российская Федерация должны представить в трибунал первичную информацию, упомянутую в пункте 121, не позднее 25 июня 2019 года, и уполномочивает президента (трибунала, - ред.) запрашивать дополнительные доклады и информацию, которые он считает целесообразными после этого отчета".

Так, в пункте 121 говорится: "В соответствии с пунктом 1 статьи 95 Регламента каждая сторона должна представить трибуналу доклад и информацию о соблюдении любых предложенных обеспечительных мер".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Международный трибунал обязал РФ срочно освободить украинских моряков. Международный трибунал по морскому праву обязал Российскую Федерацию немедленно освободить два украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков, которые были задержаны возле Керченского пролива в 2018 году.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что освобождение украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом Российской Федерации о реальной готовности прекратить конфликт с Украиной.