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США закликали Росію терміново звільнити полонених українських моряків

Новини » Політика    25.05.2019 - 23:32
США закликали Росію терміново звільнити полонених українських моряків
Ілюстративне фото (U.S. Embassy Kyiv Ukraine)

Посольство США відреагувало на рішення Міжнародного трибуналу

Посольство США в Україні прокоментувало рішення Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених у Керченській протоці моряків та закликало РФ негайно звільнити українців. Про це повідомляється у Twitter посольства

Також дипломати вимагають від РФ звільнити три захоплені судна. 

"Сьогодні Міжнародний трибунал з морського права постановив, що Росія має негайно звільнити 24 українських моряків та 3 судна, захоплені нею 25 листопада минулого року і дозволити їм повернутися до України. Ми закликаємо Росію терміново звільнити українських моряків і судна", - йдеться в повідомленні.

США закликали Росію терміново звільнити полонених українських моряківРаніше РБК-Україна писало, що Спеціальний представник державного департаменту США по Україні Курт Волкер вітає рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо українських моряків. 

Нагадаємо, 25 травня 2019 року Міжнародний трибунал зобов'язав РФ терміново звільнити два українських корабля і допоміжне судно, а також 24 моряків, які були затримані поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. 

В МЗС РФ не стали коментувати вимогу Трибуналу відпустити полонених українських моряків, а тільки заявили, що мають намір "в ході подальшого арбітражного розгляду відстоювати свою позицію".

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Новини України Сполучені Штати Америкиморякитрибунал
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