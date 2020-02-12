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США призвали Россию прекратить агрессию против Украины

Новости » Политика     12.02.2020 - 14:19
США призвали Россию прекратить агрессию против Украины
Фото: Посольство США в Украине (EmbassyKyivUkraine)

Сегодня 5 лет с начала согласования Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений

Посольство Соединенных Штатов Америки (США) призвали Российскую Федерацию (РФ) прекратить агрессию против Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В частности, в посольстве отметили, что "через 5 лет после согласования Комплекса мероприятий по выполнению минского протокола украинцы все еще погибают в результате российской агрессии".

"Россия должна прекратить агрессию и полностью выполнять свои минские обязательства", – говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления Украины не подтверждают их приверженности минским соглашениям, которые страны "нормандской четверки" признали базисом для урегулирования конфликта на Донбассе.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиРоссийская Федерацияминские соглашения
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