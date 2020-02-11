Боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске, - штаб ООС

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

В частности, обстреляли Орехово из минометов запрещенных калибров

Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации на линии соприкосновения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Орехово, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин.

"Данные провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь в ответ и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей", - подчеркивают в штабе.

Кроме того, по данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 февраля, в результате обстрела вражеских потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.