У Путина оценили выполнение договоренностей нормандского саммита

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Рабочий процесс по выполнению соглашений продолжается

Заявления Украины не подтверждают их приверженности минским соглашениям, которые страны "нормандской четверки" признали базисом для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают росСМИ.

Песков отметил, что рабочий процесс по выполнению соглашений продолжается и еще "есть время для того, чтобы выйти на исполнение договоренностей".

"Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируют с подтверждениями безальтернативности минских договоренностей", - сказал Песков.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва.

Кроме того, тогда еще помощник президента Украины Андрей Ермак, который стал главою Офиса украинского президента, заявил, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона может договориться о проведении выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, Песков заявлял, что главным куратором украинского направления в политике Кремля является замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.