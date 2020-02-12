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США закликали Росію припинити агресію проти України

Новини » Політика     12.02.2020 - 14:19
США закликали Росію припинити агресію проти України
Фото: Посольство США в Україні (EmbassyKyivUkraine)

Сьогодні 5 років з початку узгодження Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод

Посольство Сполучених Штатів Америки (США) закликали Російську Федерацію (РФ) припинити агресію проти України. Про це йдеться в повідомленні відомства на сторінці Facebook.

Зокрема, в посольстві зазначили, що "через 5 років після узгодження Комплексу заходів щодо виконання мінського протоколу українці все ще гинуть в результаті російської агресії".

"Росія повинна припинити агресію і повністю виконувати свої мінські зобов'язання", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 лютого, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко заявив, що саміт "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі, який запланований на квітень, знаходиться під загрозою зриву.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що заяви України не підтверджують їх прихильності мінськими угодами, які країни "нормандської четвірки" визнали базисом для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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