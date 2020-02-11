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МИД России заявил об угрозе срыва нормандского саммита в апреле

Новости » Политика     11.02.2020 - 08:22
МИД России заявил об угрозе срыва нормандского саммита в апреле
Фото: Андрей Руденко (mid.ru)

Саммит могут перенести из-за невыполнения требований "Парижского пакета"

Саммит "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, который запланирован на апрель, находится под угрозой срыва. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передают российские СМИ.

По его словам, из требований так называемого "Парижского пакета" на сегодня выполнен только обмен пленными.

"Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить. Без реального прогресса в выполнении "Парижского пакета", в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита нормандского формата пока не приходится", - заявил Руденко.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой нормандской встречи.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк объяснил, почему Украина в рамках реализации "Парижского пакета" соглашается на разведение войск на следующих трех участках на линии разграничения на Донбассе.

В то же время помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что на следующей встрече в нормандском формате украинская сторона может договориться о проведении выборов на оккупированном Донбассе.

США заинтересованы, чтобы Россия потерпела поражение на Донбассе, - экс-посол
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