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Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие пять раз

Новости » Происшествия     12.02.2020 - 07:12
Сутки на Донбассе: боевики нарушили перемирие пять раз
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Активные обстрелы вели возле Орехово

За прошедшие сутки, 11 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу штаба операции Объединенных сил.

Противник вел огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с Песками, которые в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" обстрелы велись в районе Орехово и Крымского.

"Вчера, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было. С началом этой эпохи российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Ранее в штабе ООС сообщили, что накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют вооруженные провокации на линии соприкосновения.

Напомним, 10 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не было.

Боевики активизировали обстрелы на Донбассе накануне заседания в Минске, - штаб ООС На Донбассе боевики использовали запрещенное вооружение
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