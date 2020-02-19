США призвали Россию немедленно прекратить огонь на Донбассе

Соединенные Штаты Америки осуждают вчерашнее наступление российско-оккупационных сил на Донбассе и призывают Россию начать выполнять возложенные на нее обязанности. Об этом заявило посольство США в Украине на странице в Twitter.

В посольстве заявили, что Вашингтон обеспокоен вчерашней эскалацией на Донбассе и подчеркнули, что Россия должна немедленно начать соблюдать режим прекращения огня.

"Соединенные Штаты вместе с партнерами и союзниками осуждают недавнюю агрессию России против Украины. Мы поддерживаем приверженность президента Зеленского делу мира и призываем Россию немедленно осуществить прекращение огня, на что она подписалась по минским соглашениям", - отметили в диппредставительстве.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что осуждает возобновление интенсивных боевых действий на Донбассе. Зурабишвили назвала вчерашнее наступление боевиков нарушением территориальной целостности Украины и национального суверенитета.

Как известно, во вторник, 18 февраля, пророссийские боевики атаковали украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.