США призвали Россию к деэскалации рядом с границами Украины

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию к деэскалации рядом с границами Украины. Предлагают вернуться к диалогу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Посольство отмечает, что НАТО всегда оставался открытым к диалогу с Россией, чтобы избежать просчетов или непреднамеренной эскалации.

"Однако за последние годы Россия активизировала свою злонамеренную деятельность в Северной Америке и Европе, пытаясь разделить союзников по НАТО и дестабилизировать наши демократические институты", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что возвращение стабильных отношений невозможно, пока Россия не начнет выполнять четкие и конструктивные действия в отношении своего поведения.