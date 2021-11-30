RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США закликали Росію до деескалації поруч з кордонами України

Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію до деескалації поруч з кордонами України. Пропонують повернутися до діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США у Києві.

Посольство відзначає, що НАТО завжди залишався відкритим до діалогу з Росією, аби уникнути прорахунків чи ненавмисної ескалації.

"Однак за останні роки Росія активізувала свою зловмисну діяльність у Північній Америці та Європі, намагаючись розділити союзників по НАТО та дестабілізувати наші демократичні інститути", - пише пресслужба.

Зазначається, що повернення стабільних відносин неможливе, поки Росія не почне виконувати чіткі та конструктивні дії щодо своєї поведінки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними розвідки, Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення на початку зими.

Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав найгірший сценарій вторгнення окупанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїна