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В США призвали Россию в ближайшее время увеличить поставки газа через Украину

Автор: Валерия Полищук

Старший советник Госдепартамента Соединенных Штатов по энергетической безопасности Амос Хохштейн призвал Россию в ближайшее время увеличить поставки газа в Европу через территорию Украины. По его словам, у Европы запасы газа ограничены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Через Украину проложены трубопроводы с достаточной пропускной способностью для снабжения газом Европы. Россия неоднократно заявляла, что ей хватит запасов газа, чтобы сделать это. Поэтому если это правда, ей следует сделать это (поставлять газ, - ред.) как можно быстрее через территорию Украины", - заявил Хохштейн.

Он заявил, что беспокойство вызывает то, что российская сторона отказалась бронировать дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь.

Представитель Госдепа считает, что это политический шаг, который связан с планами России в скором времени завершить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина не сможет поддерживать работу своей газотранспортной системы, если Россия снизит объем транзита газа с текущих 40 млрд до 15 млрд кубометров в год.

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