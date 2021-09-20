"Газпром" снова отказался бронировать дополнительный транзит через Украину

Российская газовая компания "Газпром" снова отказалась бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину. По итогам аукционов, российская сторона не стала бронировать дополнительный транзит на октябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Отметим, итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в этом году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и стоимость акций "Газпрома". Например, на прошлой неделе цены на газ на европейской бирже несколько раз обновляли исторические рекорды.

На октябрь "Оператор газотранспортной системы Украины" предложил распределить дополнительные мощности по двум маршрутам, но все они остались невостребованными.

По условиям текущего контракта, Газпром на 2021 год бронирует транзит 40 млрд кубометров газа. Это ориентировочно 109 млн кубометров в сутки. Но в предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную транзитную мощность через Украину - до 15 млн кубометров в сутки.