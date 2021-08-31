В Минэнерго назвали критический объем транзита газа для работы украинской ГТС
Украина не сможет поддерживать работу газотранспортной системы, если Россия снизит объем транзита газа с текущих 40 млрд кубометров до 15 млрд кубометров в год. Это может произойти, если введут в строй "Северный поток-2".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра энергетики Германа Галущенко агентству "Интерфакс-Украина".
"Если остается 15 млрд куб. м, то совершенно очевидно, что мы не сможем даже содержать нашу ГТС", - сказал он.
По его словам, существуют расчеты, до какого объема может упасть транзит при условии стопроцентной эксплуатации "Северного потока-2". "Если будет использоваться наполовину, то можем говорить о 18 млрд куб. м. Это критически мало", - сообщил министр.
По его словам, для обеспечения украинцев газом можно использовать виртуальный реверс.
"Впрочем, прежде всего надо искать другие возможности. Сейчас ведутся активные переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами. Безусловно, надо увеличивать добычу, потому что она падает. В этом году падение добычи прогнозируется на 5%. К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощение месторождений", - сказал он.
Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года "Нафтогаз" является компанией-организатором транспортировки российского газа по заказу "Газпрома".
Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.
По данным "Нафтогаза", минимальная гарантированная сумма выручки за услуги организации транспортировки газа "Газпрому" за пять лет составит более 7,1 млрд долларов.