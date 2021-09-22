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У США закликали Росію найближчим часом збільшити постачання газу через Україну

Автор: Валерія Поліщук

Старший радник Держдепартаменту Сполучених Штатів з енергетичної безпеки Амос Хохштейн закликав Росію найближчим часом збільшити постачання газу до Європи через територію України. За його словами, у Європи запаси газу обмежені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Через Україну прокладені трубопроводи з достатньою пропускною здатністю для постачання газом Європи. Росія неодноразово заявляла, що їй вистачить запасів газу, щоб зробити це. Тому якщо це правда, їй слід зробити це (поставляти газ, - ред.) якомога швидше через територію України", - заявив Хохштейн.

Він заявив, що занепокоєння викликає те, що російська сторона відмовилася бронювати додаткові обсяги транзиту газу через Україну на жовтень.

Представник Держдепу вважає, що це політичний крок, який пов'язаний з планами Росії незабаром завершити будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не зможе підтримувати роботу своєї газотранспортної системи, якщо Росія знизить обсяг транзиту газу з поточних 40 млрд до 15 млрд кубометрів на рік.

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