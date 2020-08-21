США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (t.me-belteanews)

США считают, что выборы в Беларуси не были свободными и честными

Соединенные Штаты озабочены фальсификациями при проведении президентских выборов в Беларуси. США также призывают официальный Минск отпустить всех незаконно задержанных участников протестов.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепа.

"США глубоко обеспокоены серьезными нарушениями на президентских выборах в Беларуси и решительно осуждаем насилие в отношении мирных демонстрантов и журналистов, а также арест кандидатов из оппозиции, блокирование белорусской интернет-службы и жестокое обращение с заключенными", - сказал госсекретарь.

По его словам, белорусские власти должны отпустить несправедливо задержанных на акциях протеста в стране и составить отчет о пропавших без вести.

Помпео отметил, что США придерживаются своего долгосрочного обязательства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также "стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь, свободный от внешнего вмешательства".

Помпео также заявил, что США поддерживают свободные и честные выборы, которые отражают волю белорусского народа, а выборы, прошедшие 9 августа, не соответствуют этим стандартам.

" Мы призываем правительство Беларуси принять предложение председательства в ОБСЕ, чтобы облегчить диалог и привлечь все заинтересованные стороны. Мы поддерживаем международные усилия по независимому расследованию избирательных нарушений в Беларуси, нарушений прав человека, связанных с выборами, и последовавших за ними репрессий", - говорится в заявлении.

Напомним, ЕС готов выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

В Беларуси уже более десяти дней продолжаются массовые протесты из-за возможной фальсификации результатов президентских выборов. Центризбирком отдал победу действующему президенту Александру Лукашенко, но многие граждане и оппозиция считают, что на самом деле большинство голосов получила Светлана Тихановская.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин не исключает, что протесты в стране могут перерасти в гражданскую войну или военный конфликт.

Белорусская оппозиция призвала военных и силовиков переходить на сторону протестующих и пообещала им безопасность и неприкосновенность.