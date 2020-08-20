Оппозиция Беларуси призвала силовиков и военных перейти на ее сторону

Фото: Мария Колесникова (скрин видео)

Оппозиция обещает поддержать тех, кто перейдет на сторону протестующих

Представительница координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова призвала силовиков и военных переходить на сторону протестующих. Взамен оппозиция обещает всестороннюю поддержку и защиту.

Такое заявление Колесникова сделала в своем видеообращении.

По словам Колесниковой, белорусская оппозиция собирается строить силовые структуры из "достойных и честных людей". Оппозиционерка призвала силовиков привлечь к ответственности причастных к разгону и пыткам протестующих.

Кроме того, оппозиция обещает обеспечение безопасности и неприкосновенности, справедливое отношение к тем, кто откажется выполнять преступный приказ, отмену долгов за обучение и контрактных долгов, которыми угрожают тем, кто хочет уйти из органов.

"Гарантируем жилье и материальную поддержку всем, кто откажется выполнять преступный приказ... Военные, силовые структуры, мы просим вас помочь нам и быть с нами, и защитить наш народ", - заявила она.

Отметим, координационный совет оппозиции был сформирован штабом кандидата в президенты Светланы Тихановской. В координационный совет также вошли представители штабов других оппозиционных кандидатов. Их цель, как они сами утверждают, мирная передача власти.

Напомним, ранее координационный совет оппозиции потребовал срочной встречи с силовыми органами Беларуси, чтобы обсудить выполнение требований протестующих.

Кроме того, против штаба оппозиции открыли уголовное дело за якобы попытку захвата власти в Беларуси.