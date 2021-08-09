США призвали Лукашенко прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных
США призвали режим Александра Лукашенко прекратить репрессии против общественных деятелей, СМИ и граждан Беларуси. Вашингтон продолжит сотрудничество с международным сообществом, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена.
"Соединенные Штаты в очередной раз призывают белорусские власти положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, средств массовой информации, спортсменов, студентов, юристов и других граждан", - говорится в заявлении.
Блинкен также призвал режим Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом.
"Как того требует отчет экспертной миссии ОБСЕ, и провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - добавил глава Госдепа.
По его словам, США продолжат сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси.
Напомним, сегодня, 9 августа, США ввели дополнительные санкции против Беларуси. РБК-Украина подробно разобрала, какие организации и физлица попали под ограничения.