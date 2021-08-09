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США призвали Лукашенко прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных

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Вашингтон, Понедельник 09 августа 2021 20:13
США призвали Лукашенко прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США призвали режим Александра Лукашенко прекратить репрессии против общественных деятелей, СМИ и граждан Беларуси. Вашингтон продолжит сотрудничество с международным сообществом, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена.

"Соединенные Штаты в очередной раз призывают белорусские власти положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, средств массовой информации, спортсменов, студентов, юристов и других граждан", - говорится в заявлении.

Блинкен также призвал режим Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом.

"Как того требует отчет экспертной миссии ОБСЕ, и провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - добавил глава Госдепа.

По его словам, США продолжат сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси.

Напомним, сегодня, 9 августа, США ввели дополнительные санкции против Беларуси. РБК-Украина подробно разобрала, какие организации и физлица попали под ограничения.

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