США призвали Лукашенко прекратить репрессии и немедленно освободить всех политзаключенных

США призвали режим Александра Лукашенко прекратить репрессии против общественных деятелей, СМИ и граждан Беларуси. Вашингтон продолжит сотрудничество с международным сообществом, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепартамента Энтони Блинкена .

"Соединенные Штаты в очередной раз призывают белорусские власти положить конец репрессиям против представителей гражданского общества, средств массовой информации, спортсменов, студентов, юристов и других граждан", - говорится в заявлении.

Блинкен также призвал режим Лукашенко немедленно освободить всех политических заключенных, вступить в подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом.

"Как того требует отчет экспертной миссии ОБСЕ, и провести свободные и справедливые выборы под международным наблюдением", - добавил глава Госдепа.

По его словам, США продолжат сотрудничать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в Беларуси.