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США закликали Лукашенка припинити репресії і негайно звільнити всіх політв'язнів

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Вашингтон, Понеділок 09 серпня 2021 20:13
США закликали Лукашенка припинити репресії і негайно звільнити всіх політв'язнів Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США закликали режим Олександра Лукашенка припинити репресії проти громадських діячів, ЗМІ та громадян Білорусі. Вашингтон продовжить співпрацю з міжнародною спільнотою, щоб притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держдепартаменту Ентоні Блінкена.

"Сполучені Штати в черговий раз закликають білоруську владу покласти край репресіям проти представників громадянського суспільства, засобів масової інформації, спортсменів, студентів, юристів та інших громадян", - йдеться в заяві.

Блінкен також закликав режим Лукашенка негайно звільнити всіх політичних в'язнів, вступити в справжній діалог з демократичною опозицією і громадянським суспільством.

"Як того вимагає звіт експертної місії ОБСЄ, і провести вільні і справедливі вибори під міжнародним наглядом", - додав глава Держдепу.

За його словами, США продовжать співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня, США ввели додаткові санкції проти Білорусі. РБК-Україна детально розібрала, які організації і фізособи потрапили під обмеження.

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