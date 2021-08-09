"Беларуськалий", НОК и бизнес: кто оказался под санкциями США против Беларуси

В понедельник, 9 августа, Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попал Олимпийский комитет, Следственный комитет Беларуси и "Беларуськалий"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома .

Отмечается, что Министерство финансов США также вводит крупнейший на сегодняшний день раунд санкций против белорусских физических и юридических лиц.

В частности, под американские санкции попали:

ОАО "Беларуськалий" , которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калия и источником незаконного богатства для режима;

, которое является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси, одним из крупнейших в мире производителей калия и источником незаконного богатства для режима; Белорусский национальный Олимпийский комитет , который обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Международный олимпийский комитет публично вынес порицание за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий;

, который обвиняется в содействии отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Международный олимпийский комитет публично вынес порицание за неспособность защитить белорусских спортсменов от политической дискриминации и репрессий; бизнесмены, поддерживающие режим Лукашенко, а также пятнадцать компаний , с которыми они связаны - включая "Абсолютбанк", частный белорусский банк;

, с которыми они связаны - включая "Абсолютбанк", частный белорусский банк; дополнительные организации, которые работают в табачном, строительном, энергетическом и транспортном секторах экономики Беларуси.

"Режим Лукашенко должен разрешить законное международное расследование по факту перенаправления рейса Ryanair, немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить преследование активистов и диссидентов, в том числе за пределами страны, и начать подлинный и всеобъемлющий политический диалог с демократической оппозицией и деятелями гражданского общества, который приведет к свободным и честным президентским выборам под наблюдением ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом в Белом доме отметили, что в отсутствие таких шагов правительство США продолжит использовать санкции и другие полномочия, чтобы навязать режиму Лукашенко и поддерживающей его сети издержки за содействие коррупции, нарушениям прав человека, транснациональным репрессиям и нападкам на демократические свободы и международные нормы.