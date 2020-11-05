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США призвали Беларусь провести выборы с независимыми наблюдателями

Автор: Артур Родивилов

Государственный департамент США призвал власти Беларуси провести свободные и справедливые выборы в условиях независимого наблюдения за ними. Вашингтон также призывает Минск прекратить насилие в отношении протестующих.

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Об этом говорится в обнародованном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты продолжают призывать беларусские власти прекратить преследование оппозиции и поддерживающих ее граждан и внять требованиям беларусского народа, касающимся свободных и справедливых выборов под независимым наблюдением.

Напомним, ранее депутат Литвы в Европарламенте Петрас Аустревичюс заявил, что беларусский лидер Александр Лукашенко не будет признан президентом страны с 5 ноября, когда истекает срок его полномочий.

В сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов. Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

Послы Европейского союза 4 ноября согласовали введение санкций против непризнанного президента Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 беларусских чиновников.

Ранее ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников. Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

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