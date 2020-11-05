США закликали Білорусь провести вибори з незалежними спостерігачами

Державний департамент США закликав владу Білорусі провести вільні і справедливі вибори в умовах незалежного спостереження за ними. Вашингтон також закликає Мінськ припинити насильство щодо протестувальників.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві держсекретаря США Майка Помпео.

В документі зазначається, що Сполучені Штати продовжують закликати білоруську владу припинити переслідування опозиції та підтримують її громадян, а також вимагають підкоритися вимогам білоруського народу, що стосується вільних і справедливих виборів під незалежним спостереженням.

Нагадаємо, раніше депутат Литви в Європарламенті Петрас Аустревичюс заявив, що білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з 5 листопада, коли закінчується термін його повноважень.

У вересні Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. В ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не потребує ні в чиєму визнанні.

Посли Європейського союзу 4 листопада погодили введення санкцій проти невизнаного президента Лукашенка. Разом з ним під санкції потраплять 14 білоруських чиновників.

Раніше ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників. Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.