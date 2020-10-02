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Беларусь вводит ответные санкции против ЕС

Минск, Пятница 02 октября 2020 11:24
Беларусь вводит ответные санкции против ЕС
Фото: флаги ЕС и Беларуси (belapan by)
Автор: Игорь Литвиненко

Власти Беларуси подготовили санкционный список против Европейского союза. Такое решение было принято в ответ на введение санкций со стороны ЕС.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Беларуси.

В Минске отметили, что выступают против конфронтации, однако решительно ответят на "недружественные действия".

"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь", - сообщили в МИД.

При этом власти Беларуси не стали публиковать санкционный список "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".

Напомним, Европейский союз согласовал введение санкций против представителей властей Беларуси, которые начнут действовать со следующей недели. При этом в список не попал Александр Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Лукашенко, его сына Виктора и еще девяти чиновников.

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