В США призвали Байдена и ЕС дать Украине оружие из-за войск России возле границы

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол призвал президента Джо Байдена и страны Евросоюза предоставить Украине дополнительную военную помощь. Среди причин он назвал заявления о наращивании Россией войск на украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление конгрессмена .

По его словам США и Евросоюз должны выразить недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

"Эта поддержка должна включать в себя дополнительную помощь США в сфере безопасности, в том числе оружие смертельного действия", - подчеркнул Маккол.

Кроме того конгрессмен призвал Белый дом пересмотреть меры в отношении Москвы, которые должны быть применены "за дальнейшую интенсификацию агрессии".