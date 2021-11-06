У США закликали Байдена і ЄС дати Україні зброю через війська Росії біля кордону

Голова комітету у закордонних справах Палати Представників Конгресу США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена і країни Євросоюзу надати Україні додаткову військову допомогу. Серед причин він назвав заяви про нарощування Росією військ на українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмен а .

За його словами США і Євросоюз повинні висловити недвозначну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Ця підтримка повинна містити в собі додаткову допомогу США у сфері безпеки, в тому числі зброю смертельної дії", - підкреслив Маккол.

Крім того, конгресмен закликав Білий дім переглянути заходи щодо Москви, які повинні бути застосовані "за подальшу інтенсифікацію агресії".