У США закликали Байдена і ЄС дати Україні зброю через війська Росії біля кордону
Голова комітету у закордонних справах Палати Представників Конгресу США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена і країни Євросоюзу надати Україні додаткову військову допомогу. Серед причин він назвав заяви про нарощування Росією військ на українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву конгресмена.
За його словами США і Євросоюз повинні висловити недвозначну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
"Ця підтримка повинна містити в собі додаткову допомогу США у сфері безпеки, в тому числі зброю смертельної дії", - підкреслив Маккол.
Крім того, конгресмен закликав Білий дім переглянути заходи щодо Москви, які повинні бути застосовані "за подальшу інтенсифікацію агресії".
Нагадаємо, раніше газета Washington Post повідомила про нарощування російських військ біля кордонів України - Міністерство оборони спростувавши цю інформацію.
Зазначимо, днями Росію відвідав директор ЦРУ Білл Бернес - його направили через заяви про нарощування російських військ на кордоні з Україною.