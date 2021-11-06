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Глава ЦРУ отправился в Россию из-за наращивания войск возле Украины

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Суббота 06 ноября 2021 04:31
Глава ЦРУ отправился в Россию из-за наращивания войск возле Украины Фото: глава ЦРУ Уильям Бернс (flickr by Photo Unit)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден направил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса. Он предупредит Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск у границы с Украиной, и попытается определить, чем руководствуется Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

США все больше озабочены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи границы Украины. В связи с этим директор ЦРУ в России провел переговоры с высокопоставленными представителями служб безопасности Кремля, непосредственно участвующими в военных действиях.

Администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации напряжения между Москвой и Киевом. После своих встреч в России Бернс поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаясь снять это напряжение.

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