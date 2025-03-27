США призупинили внески до Світової організації торгівлі, - Reuters

За даними видання, пауза у фінансуванні сталася після того, як у 2019 році США заблокували нові призначення суддів до апеляційного суду СОТ, що частково паралізувало її систему вирішення суперечок. США звинуватили апеляційний орган СОТ у надмірному втручанні у торгові спори.

Джерела Reuters повідомляють, що делегат США на бюджетній зустрічі СОТ 4 березня заявив, що їхні внески до бюджетів 2024 та 2025 років були призупинені до завершення перегляду внесків до міжнародних організацій. Сполучені Штати, мовляв, проінформують СОТ про результати, але коли це станеться, невідомо.

Інше джерело зазначило, що СОТ наразі розробляє "план Б" на випадок тривалої паузи в фінансуванні.

Заборгованість США перед СОТ

Повідомляється, що СОТ мала бюджет на 2024 рік у розмірі 205 мільйонів швейцарських франків (232,06 мільйона доларів США). США повинні були внести близько 11% цієї суми згідно з системою внесків, пропорційних їх частці у світовій торгівлі.

На кінець грудня 2024 року США мали заборгованість у розмірі 22,7 мільйона швейцарських франків (25,7 мільйона доларів). Відповідно до правил СОТ, країна, яка не сплачує свої внески більше року, може бути піддана "адміністративним заходам" - серії покарань, які стають жорсткішими зі збільшенням тривалості заборгованості.

СОТ підтвердила, що США наразі перебувають у "категорії 1" заборгованості. Це означає, що їхні представники більше не можуть очолювати органи СОТ і отримувати офіційну документацію.

США й іноземна допомога

Нагадаємо, що адміністрація Трампа дистанціюється від глобальних інститутів, які вона вважає такими, що не відповідають її економічній політиці. США планують вийти з деяких організацій та скоротити внески до інших.

Зокрема, у перший тиждень свого президентства Трамп вивів США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, однак юридично США вийдуть з ВООЗ лише у 2026 році - за статутом організації про вихід потрібно повідомити за рік. При цьому США є найбільшим фінансовим донором ВООЗ і виділяють 18% її бюджету.