США приостановили взносы во Всемирную торговую организацию, - Reuters

США приостановили свои взносы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на 2024 и 2025 годы. Это произошло из-за усилий администрации президента Дональда Трампа сократить государственные расходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным издания, пауза в финансировании произошла после того, как в 2019 году США заблокировали новые назначения судей в апелляционный суд ВТО, что частично парализовало ее систему разрешения споров. США обвинили апелляционный орган ВТО в чрезмерном вмешательстве в торговые споры.
Источники Reuters сообщают, что делегат США на бюджетной встрече ВТО 4 марта заявил, что их взносы в бюджеты 2024 и 2025 годов были приостановлены до завершения пересмотра взносов в международные организации. Соединенные Штаты, мол, проинформируют ВТО о результатах, но когда это произойдет, неизвестно.
Другой источник отметил, что ВТО сейчас разрабатывает "план Б" на случай длительной паузы в финансировании.
Сообщается, что ВТО имела бюджет на 2024 год в размере 205 миллионов швейцарских франков (232,06 миллиона долларов США). США должны были внести около 11% этой суммы согласно системе взносов, пропорциональных их доле в мировой торговле.
На конец декабря 2024 года США имели задолженность в размере 22,7 миллиона швейцарских франков (25,7 миллиона долларов). Согласно правилам ВТО, страна, которая не платит свои взносы более года, может быть подвергнута "административным мерам" - серии наказаний, которые становятся жестче с увеличением продолжительности задолженности.
ВТО подтвердила, что США сейчас находятся в "категории 1" задолженности. Это означает, что их представители больше не могут возглавлять органы ВТО и получать официальную документацию.
Напомним, что администрация Трампа дистанцируется от глобальных институтов, которые она считает не соответствующими ее экономической политике. США планируют выйти из некоторых организаций и сократить взносы в другие.
В частности, в первую неделю своего президентства Трамп вывел США из Всемирной организации здравоохранения, однако юридически США выйдут из ВОЗ только в 2026 году - по уставу организации о выходе нужно сообщить за год. При этом США являются крупнейшим финансовым донором ВОЗ и выделяют 18% ее бюджета.
Также 21 января президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней всех программ внешней помощи, чтобы проверить их на предмет соответствия его внешней политике.
Госдеп США также прекратил программы по разминированию невзорвавшихся боеприпасов.
Филиал Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине также приостановил ведение проектов и их финансирование.
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