США призупинили обмін даними про стратегічні ядерні сили з Росією

Сполучені Штати Америки проінформували Росію про те, що вони призупиняють обмін даними про свої стратегічні ядерні сили через рішення Кремля призупинити участь в ДСНО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
"Це перший крок, який ми зробили в рамках договору у відповідь на призупинення участі Росії. Наша мета - заохотити Росію повернутися до дотримання договору", - заявив високопоставлений представник адміністрації президента США Джо Байдена.
Рішення США припинити обмін даними було передано в понеділок заступнику міністра закордонних справ Росії Сергію Рябкову.
"Це вкрай прикро, але цілком передбачувано і доречно. Чому Росія повинна продовжувати отримувати вигоду від заходів прозорості, коли вона відмовляє в них Сполученим Штатам?", - заявила віцепрезидент Ініціативи з питань ядерної загрози, некомерційної організації, що займається питаннями безпеки Лінн Растен.
Також є й ті, хто висловив занепокоєння через те, що це може призвести до руйнування системи контролю над озброєннями, яка десятиліттями регулювала ядерну конкуренцію між Вашингтоном і Москвою.
"Приховування цієї інформації залишає США практично без важелів впливу на Росію і ще більше затьмарює ситуацію з дотриманням договору обома країнами", - додав виконавчий директор Асоціації з контролю над озброєннями Деріл Кімбелл.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння з США.
Також диктатор наказав Міноборони РФ та "Росатому" підготуватися до можливого початку ядерних випробувань, якщо Сполучені Штати це зроблять.
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