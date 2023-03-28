США приостановили обмен данными о стратегических ядерных силах с Россией

"Это первый шаг, который мы сделали в рамках договора в ответ на приостановление участия России. Наша цель - поощрить Россию вернуться к соблюдению договора", - заявил высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

Решение США прекратить обмен данными было передано в понедельник заместителю министра иностранных дел России Сергею Рябкову.

"Это крайне прискорбно, но вполне предсказуемо и уместно. Почему Россия должна продолжать получать выгоду от мер прозрачности, когда она отказывает в них Соединенным Штатам?", - заявила вице-президент Инициативы по вопросам ядерной угрозы, некоммерческой организации, занимающейся вопросами безопасности Линн Растен.

Также есть и те, кто выразил беспокойство из-за того, что это может привести к разрушению системы контроля над вооружениями, которая десятилетиями регулировала ядерную конкуренцию между Вашингтоном и Москвой.

"Сокрытие этой информации оставляет США практически без рычагов влияния на Россию и еще больше омрачает ситуацию с соблюдением договора обеими странами", - добавил исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбелл.