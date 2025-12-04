США призупинили деякі санкції проти російського "Лукойла"

Міністерство оголосило про продовження генеральної ліцензії, що дозволяє мережам автозаправних станцій "Лукойлу" за межами Росії працювати без застосування санкцій. Документ діятиме до кінця квітня 2026 року.

Як зазначили в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC), рішення ухвалили для того, щоб "пом’якшити шкоду для споживачів і постачальників, які прагнуть здійснювати звичайні операції".

"Лукойл" володіє частками в європейських НПЗ, активами в Іраку та Казахстані, а також мережею АЗС у США, Бельгії, Румунії та інших країнах.

Через масштаби присутності компанії її повне і негайне блокування могло б спричинити збої на місцевих ринках пального.

Водночас санкції проти "Лукойлу" та "Роснєфті", запроваджені США, залишаються чинними з 21 листопада, і відстрочка для АЗС не скасовує обмежень щодо іншої діяльності компаній.

Нафтові санкції США

Перший пакет санкцій проти ключових російських нафтових компаній Вашингтон запровадив у листопаді 2025 року. Вони були спрямовані на обмеження доходів Кремля від енергоресурсів.

Після оголошення санкцій міжнародні партнери висловлювали занепокоєння можливими збоями у постачанні пального, адже "Лукойл" має розгалужену мережу та критичні активи за кордоном.

Тому OFAC вирішило тимчасово дозволити роботу роздрібних АЗС компанії, аби уникнути різких ринкових потрясінь.

Попри тимчасове пом’якшення, експерти зазначають - санкційний тиск істотно обмежив міжнародну діяльність “Лукойлу”, а продовження ліцензії дає лише обмежений часовий люфт операторам АЗС.