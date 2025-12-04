США приостановили некоторые санкции против российского "Лукойла"

Министерство объявило о продлении генеральной лицензии, позволяющей сетям автозаправочных станций "Лукойла" за пределами России работать без применения санкций. Документ будет действовать до конца апреля 2026 года.

Как отметили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), решение было принято для того, чтобы "смягчить ущерб для потребителей и поставщиков, которые стремятся осуществлять обычные операции".

"Лукойл" владеет долями в европейских НПЗ, активами в Ираке и Казахстане, а также сетью АЗС в США, Бельгии, Румынии и других странах.

Из-за масштабов присутствия компании ее полное и немедленное блокирование могло бы вызвать сбои на местных рынках топлива.

В то же время санкции против "Лукойла" и "Роснефти", введенные США, остаются в силе с 21 ноября, и отсрочка для АЗС не отменяет ограничений по другой деятельности компаний.

Нефтяные санкции США

Первый пакет санкций против ключевых российских нефтяных компаний Вашингтон ввел в ноябре 2025 года. Они были направлены на ограничение доходов Кремля от энергоресурсов.

После объявления санкций международные партнеры выражали обеспокоенность возможными сбоями в поставках топлива, ведь "Лукойл" имеет разветвленную сеть и критические активы за рубежом.

Поэтому OFAC решило временно разрешить работу розничных АЗС компании, чтобы избежать резких рыночных потрясений.

Несмотря на временное смягчение, эксперты отмечают - санкционное давление существенно ограничило международную деятельность "Лукойла", а продление лицензии дает лишь ограниченный временной люфт операторам АЗС.