RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

США приостановили некоторые санкции против российского "Лукойла"

Фото: США ослабляют санкции против "Лукойла" (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Министерство финансов США продлило действие специальной лицензии, которая временно освобождает иностранную сеть АЗС российского "Лукойла" от санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.

Министерство объявило о продлении генеральной лицензии, позволяющей сетям автозаправочных станций "Лукойла" за пределами России работать без применения санкций. Документ будет действовать до конца апреля 2026 года.

Как отметили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), решение было принято для того, чтобы "смягчить ущерб для потребителей и поставщиков, которые стремятся осуществлять обычные операции".

"Лукойл" владеет долями в европейских НПЗ, активами в Ираке и Казахстане, а также сетью АЗС в США, Бельгии, Румынии и других странах.

Из-за масштабов присутствия компании ее полное и немедленное блокирование могло бы вызвать сбои на местных рынках топлива.

В то же время санкции против "Лукойла" и "Роснефти", введенные США, остаются в силе с 21 ноября, и отсрочка для АЗС не отменяет ограничений по другой деятельности компаний.

Нефтяные санкции США

Первый пакет санкций против ключевых российских нефтяных компаний Вашингтон ввел в ноябре 2025 года. Они были направлены на ограничение доходов Кремля от энергоресурсов.

После объявления санкций международные партнеры выражали обеспокоенность возможными сбоями в поставках топлива, ведь "Лукойл" имеет разветвленную сеть и критические активы за рубежом.

Поэтому OFAC решило временно разрешить работу розничных АЗС компании, чтобы избежать резких рыночных потрясений.

Несмотря на временное смягчение, эксперты отмечают - санкционное давление существенно ограничило международную деятельность "Лукойла", а продление лицензии дает лишь ограниченный временной люфт операторам АЗС.

 

Напомним, в октябре США ввели санкции против двух ключевых нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены, чтобы усилить давление на Кремль и заставить Путина пойти на переговоры с Украиной.

После введения этих ограничений российский диктатор, начал рассматривать непопулярный шаг - повышение налогов, что свидетельствует о серьезных экономических проблемах в РФ.

Также мы писали о том, что венгерская компания MOL проявляла свой интерес к возможному приобретению зарубежных активов российского "Лукойла", который находится под санкциями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЛУКОЙЛ-Украина