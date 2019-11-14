Соединенные Штаты Америки (США) признали временного президента Боливии Жанин Аньес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США поддерживают переход полномочий президента страны к Аньес.

"Соединенные Штаты приветствуют то, что сенатор Боливии Джанин Аньес вступила в должность временного президента государства, чтобы привести свою страну к этому демократическому переходу в соответствии с конституцией Боливии", - сказал Помпео.

Ранее Конституционный суд Боливии признал законность перехода полномочий президента страны к вице-спикеру сената страны Жанин Аньес.

Напомним, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента страны.

Как известно, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку. Моралес сбежал с страны в Мехико, где попросил о политическом убежище.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".