Сполучені Штати Америки (США) визнали тимчасового президента Болівії Жанін Аньєс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Держсекретар Майк Помпео заявив, що США підтримують перехід повноважень президента країни до Аньєс.

"Сполучені Штати вітають те, що сенатор Болівії Джанін Аньес вступила на посаду тимчасового президента держави, щоб привести свою країну до цього демократичного переходу в відповідності з конституцією Болівії", - сказав Помпео.

Раніше Конституційний суд Болівії визнав законність переходу повноважень президента країни до віце-спікера сенату країни Жанін Аньєс.

Нагадаємо, другий віце-спікер Палати сенаторів парламенту Болівії Жанін Аньєс стала виконуючим обов'язки президента країни.

Як відомо, президент Болівії Ево Моралес 10 листопада оголосив, що йде у відставку. Моралес втік з країни в Мехіко, де попросив про політичний притулок.

Після прибуття Моралес заявив, що покинув Болівії, тому що його життя було в небезпеці. Він зазначив, що був змушений піти у відставку, але зробив це добровільно, "щоб більше не було кровопролиття".