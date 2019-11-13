Конституционый суд Боливии признал легитимность перехода президентской власти к Аньес

Скриншот: Жанин Аньес (Unitel Bolivia)

Конституционный суд Боливии счел, что необходимость передачи президентской власти сенатору Аньес вызвана отсутствием президента республики

Конституционный суд Боливии признал законность перехода полномочий президента страны к вице-спикеру сената страны Жанин Аньес. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Razon.

Многонациональный конституционный суд счел, что необходимость передачи президентской власти Аньес вызвана отсутствием президента республики, и для подтверждения легитимности нового лидера страны не нужно специального решения парламента.

По конституции Боливии, в случае отставки президента обязанности главы государства берет на себя вице-президент. В случае отставки вице-президента - председатель сената (спикер). В случае отставки спикера - председатель палаты депутатов. Но все эти должностные лица подали в отставку вслед за президентом.

Аньес пообещала как можно скорее провести выборы президента, как это предписывает основной закон.

Напомним, второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес стала исполняющим обязанности президента страны.

Как известно, президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что уходит в отставку. Он занимал должность с января 2006 года.

Об отставке Моралес заявил после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы "устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей". При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Также РБК-Украина сообщало, что экс-президент Боливии Эво Моралес официально принял предложение Мексики о политическом убежище и 12 ноября прибыл в Мехико.

После прибытия Моралес заявил, что покинул Боливию, потому что его жизнь была в опасности. Он отметил, что был вынужден уйти в отставку, но сделал это добровольно, "чтобы больше не было кровопролития".