США приветсвуют лидерство Турции в переговорах по экспорту украинского зерна, - Белый дом

Белый дом поддерживает прямое участие Турции в переговорах по разблокированию экспорта зерна их Украины, но в то же время не питает иллюзий касательно позиции Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главного представителя Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Представитель Вашингтона также подчеркнул, что США внимательно следят за переговорами, которые проходят при участии Турции, РФ и Украины по экспорту зерна. По словам Кирби, в Белом доме четко понимают, что в Черном море фактически существует блокада украинских портов.

Он также добавил, что США приветствуют лидерство президента Эрдогана по вопросу вывоза зерна из Украины. В связи с этим Кирби также назвал важным участие представителей Украины в этих переговорах.