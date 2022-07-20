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США вітають лідерство Туреччини в переговорах з експорту українського зерна, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 20 липня 2022 06:39
США вітають лідерство Туреччини в переговорах з експорту українського зерна, - Білий дім Фото: США вітають лідерство Туреччини в переговорах з експорту зерна (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Білий дім підтримує пряму участь Туреччини в переговорах з розблокування експорту зерна України, але водночас не має ілюзій щодо позиції Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Представник Вашингтона також підкреслив, що США уважно стежать за переговорами, які проходять за участю Туреччини, РФ і України з експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.

Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.

Нагадаємо, 13 липня у Туреччині пройшли переговори з питання відновлення експорту зерна з України.

Пізніше глава турецького Міноборони Хулусі Акар заявив, що Україна, Туреччина, ООН і Росія домовилися про створення координаційного центру з відновлення експорту українського зерна.

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