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США приветствуют сдержанность Украины на фоне провокаций России путем стягивания войск к границам

Автор: РБК-Украина

В Посольстве США в Украине состоялась встреча американских дипломатов с министром обороны Андреем Тараном. США поздравили сдержанность Украины на фоне взыскание российских войск к границам.

Об этом сообщает пресс-служба посольства.

В частности, участие в переговорах приняла временная поверенная в делах США Кристина Квин.

"Сегодня состоялась важная беседа с министром Тараном по американо-украинского военного сотрудничества. Мы приветствуем сдержанность перед лицом провокационных действий и риторики России", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, на прошлой неделе Квин заявила, что США готовы увеличить количество своих военных на территории Украины.

Ранее Соединенные Штаты Америки объявили о предоставление Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.

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Новости Украины Соединенные Штаты Америкипосольство
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