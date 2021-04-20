США вітають стриманість України на фоні провокації Росії

У Посольстві США в Україні відбулася зустріч американських дипломатів з міністром оборони Андрієм Тараном. США привітали стриманість України на фоні стягнення російських військ до кордонів.
Зокрема, участь в переговорах взяла тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін.
"Сьогодні відбулася важлива розмова з міністром Тараном щодо американсько-українського оборонного співробітництва. Ми вітаємо стриманість України перед лицем провокаційних дій та риторики Росії", - йдеться в повідомленні посольства.
Нагадаємо, на минулому тижні Квін заявила, що США готові збільшити кількість своїх військових на території України.
Раніше Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні додаткового фінансування на розвиток у розмірі 155 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Конгрес США схвалив виділення додаткових 150 млн доларів допомоги Україні. Вони підуть на поліпшення ситуації у сфері безпеки.