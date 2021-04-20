США выделили Украине еще 155 млн долларов: на что пойдут деньги
Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов. Средства выделяются через Агентство по международному развитию (USAID).
Об этом сообщает департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Как отмечается в сообщении, дополнительные ресурсы будут использованы в этом году для решения ряда вопросов в различных сферах развития Украины, к которым, в частности, относятся:
Поддержка роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев - 34 млн долларов.
- поддержка восстановления Украины после пандемии COVID-19 с помощью улучшения качества основных медицинских услуг для украинцев;
- повышение прозрачности и расширение экономических возможностей в энергетике, сельском хозяйстве и финансовой отрасли;
- оказание помощи в развитии земельного рынка.
Совершенствование мер по противодействию коррупции - 14 млн долларов.
- поддержка реформ и обеспечение защиты антикоррупционных институций;
- уменьшение объемов коррупционных действий в сфере охраны здоровья и предоставлении Украине помощи в закупки жизненно необходимых лекарственных средств;
- поддержка дальнейшего развития платформ электронного управления.
Противодействие российской агрессии - 63 млн долларов.
- защита прав человека и обеспечение доступа к правосудию украинцам, которые пострадали от агрессии, которую поддерживает Кремль в Крыму и на Донбассе;
- снижение энергетической и экономической зависимости Украины от России путем содействия подключению к энергетической сети Европы;
- расширение доступа граждан к качественной и объективной информации с целью противодействия злонамеренному влиянию и дезинформации, поддержка евроинтеграции и усиление демократических процессов в Украине.
Укрепление демократии и управления - 44 млн долларов.
- расширение судебной реформы;
- укрепление вновь созданных объединенных территориальных громад;
- поощрение молодежного лидерства и инноваций.
Как сообщало РБК-Украина, в апреле Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.
Напомним, в апреле Украина попросила США расширить программу обучения своих военных американскими инструкторами в регионах.