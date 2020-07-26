США приветствуют договоренность о прекращении огня на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (РБК-Украина)

В посольстве Соединенных Штатов надеются на соблюдение перемирия в полной мере

США приветствуют установление на Донбассе "режима тишины". Его соблюдение может открыть путь к полному и всестороннему урегулированию ситуации.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

В посольстве выразили надежду, что реальное положение дел на местах полностью отразит режим прекращения огня, предусмотренный Минскими соглашениями.

Там также отметили, что соблюдение перемирия на Донбассе даст возможность отдохнуть мирным жителям, пострадавшим от российской агрессии.

Напомним, в 00:01 понедельника, 27 июля, на Донбассе должен начаться режим всеобъемлющего прекращения огня. Перемирие было согласовано Трехсторонней контактной группой.

Контролировать режим прекращения огня с украинской стороны будут военнослужащие, принимавшие участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

Украинские военные готовы давать надлежащий отпор в случае провокаций со стороны пророссийских боевиков на Донбассе, утверждает командующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.