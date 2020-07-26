США вітають домовленість про припинення вогню на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

У посольстві Сполучених Штатів сподіваються на дотримання перемир'я в повній мірі

США вітають встановлення на Донбасі "режиму тиші". Його дотримання може відкрити шлях до повного і всебічного врегулювання ситуації.

Про це йдеться в заяві посольства США в Україні в Twitter.

В посольстві висловили надію, що реальний стан справ на місцях повністю відображатиме режим припинення вогню, передбачений Мінськими угодами.

Там також відзначили, що дотримання перемир'я на Донбасі дасть можливість перепочити мирним жителям, що постраждали від російської агресії.

Нагадаємо, о 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі має початися режим всеосяжного припинення вогню. Перемир'я було погоджено Тристоронньою контактною групою.

Контролювати режим припинення вогню з української сторони будуть військовослужбовці, які брали участь у миротворчих місіях під егідою ООН.

Українські військові готові давати належну відсіч у разі провокацій з боку проросійських бойовиків на Донбасі, стверджує командувач Збройними силами України Руслан Хомчак.