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Хомчак о перемирии на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор в случае провокаций

Донбасс, Воскресенье 26 июля 2020 16:56
Хомчак о перемирии на Донбассе: ВСУ готовы дать отпор в случае провокаций
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Хомчак доволен ходом подготовки к прекращению огня

Меры всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе не лишают украинских военнослужащих права давать ответ в случае нарушения договоренностей противником. Вооруженные силы готовы давать надлежащий отпор оккупантам.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

По словам Хомчака, украинские подразделения имеют право, в рамках норм международного права и национального законодательства, давать отпор противнику не только в случае наступательных действий.

"Но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры", - подчеркнул он.

Кроме того, в Вооруженных силах создали дополнительные резервы, которые готовы давать отпор российско-оккупационным войскам в случае нарушения ими договоренностей.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - добавил Хомчак.

Отметим, перемирие на Донбассе должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля. Соответствующие договоренности были достигнуты Трехсторонней контактной группой.

Напомним, контролировать соблюдение режима прекращения огня с украинской стороны отправят военнослужащих, принимавших участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

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